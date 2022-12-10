2022/12/10 | 22:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hc-LcIOAIDE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهيمنة السياسية تشلّ تشريع وتعديل القوانين البرلمانية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الهيمنة السياسية تشلّ تشريع وتعديل القوانين البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).