“دهينة” النجف تلهي بلاسخارت عن مهمتها

2022/12/10 | 23:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري أثارت تصريحات ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جنيين بلاسخارت استغراب ودهشة المهتمين بالشأن السياسي عندما أكدت على أن اجتماعها بالسيستاني لن يتطرق إلى مناقشة الشأن السياسي ومستجداته.ومرد...أكمل القراءة ←

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