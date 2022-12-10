متى يكون قضاء العراق مثل قضاء الارجنتين .؟

2022/12/10 | 23:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي تناقلت وكالات الانباء قيام القضاء الأرجنتيني بالحكم لمدة ست سنوات على نائبة الرئيس الارجنتيني كريستينا كيرشنز بتهمة الفساد ، والاحتيال الإداري ، وقضت ايضا بعدم توليها أي...أكمل القراءة ←

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