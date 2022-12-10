2022/12/10 | 23:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سولاقا بولص يوسف لا يوجد دولة في العالم خالية من الفساد ولكن لا يوجد دولة مبنية على الفساد مثل العراق لذا كل طموحنا ينصب على جعل العراق دولة فيها الفساد...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يتمكن السوداني تحويل العراق من دولة مبنية على الفساد الى دولة فيها فساد؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يتمكن السوداني تحويل العراق من دولة مبنية على الفساد الى دولة فيها فساد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).