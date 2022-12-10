2022/12/10 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EQ13OPm__m4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوشاح لـ"نفس عميق": مدراء الدوائر في الناصرية لديهم عصابات تمتلك سيارات مصفحة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوشاح لـ"نفس عميق": مدراء الدوائر في الناصرية لديهم عصابات تمتلك سيارات مصفحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).