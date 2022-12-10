مباراة عبر تويتر بين ماكرون وسوناك

2022/12/10 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة كلامية بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني عبر تويتر سبقت المواجهة التي بدأت مساء السبت بين منتخبي البلدين في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم في قطر.

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