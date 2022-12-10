2022/12/10 | 23:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 12/10/2022، عدداً من...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بإتمام العلاج وتخصيص المبالغ اللازمة لجرحى تظاهرات ذي قار أولاً على المسلة.

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