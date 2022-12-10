فساد في البرلمان الأوروبي: دولة خليجية دفعت أموالا طائلة لنواب للتأثير على القرارات

2022/12/10 | 23:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يثير تحقيق حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بدولة قطر...

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