السوداني يشدد على أهمية استكمال التحقيقات في الأحداث التي رافقت التظاهرات

2022/12/10 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل عدداً من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدداً من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم.

واستمع السيد السوداني من الجرحى وذويهم إلى معاناتهم والعقبات التي واجهت استكمال ملفات علاجهم، حيث وجّه سيادته بمتابعتها والإيعاز إلى الجهات المعنية بالإسراع في إتمام العلاج وتخصيص المبالغ اللازمة، فضلا عن إكمال بقية معاملات الجرحى.

وبيّن السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، أن الضرر الذي لحق بالمتظاهرين وبأفراد القوات الأمنية، هو ضرر للعراق، والدولة تعي مقدار هذا الضرر ومعنية بدفعه وعلاجه.

كما شدد سيادته على أهمية استكمال التحقيقات في الأحداث التي رافقت التظاهرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد جرت إعادة تفعيل لجنة الأمر الديواني (293) الخاصة بالضحايا الذين سقطوا في التظاهرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، في سبيل إرساء قواعد العدالة وضمان الحقوق الشخصية والعامة.

وحضر اللقاء نائب رئيس مؤسسة الشهداء، ومسؤولون في وزارة الصحة ومحافظة ذي قار.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

10- كانون الأول- 2022

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