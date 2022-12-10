خلية الإعلام الأمني: استشهاد مواطن من سكنة نينوى بعد قتله دواعش

2022/12/10 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

خلية الإعلام الأمني

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بموقف بطولي استشهاد المواطن البطل (سهيل نجم الوران الشمري) من سكنة محافظة نينوى تلول الباج، اذ شاهد عناصر إرهابية متخفية بمزرعته فهرع لعجلته، وإطلاق النار عليهم من بندقية كلاشنكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين إثنين منهم فقام إرهابيين آخرين برمي هذا البطل بصاروخ RBG7 مما ادى الى استشهاده وتضررت عجلته، اذ هرب اربعة من العناصر الإرهابية بعد جريمتهم هذه باتجاه جزيرة الحضر وطاردتهم قوة من الفوج الثاني اللواء ٩١ وقوة من الحشد الشعبي والعشائري وتم محاصرتهم و قتلهم جميعا ، وقد تبين أن من بينهم انتحاريين إثنين.

ان هذا الموقف البطولي المشرف يجسد تلاحم الشعب ومؤازرتهم لقطعاتنا الامنيه ورفضهم القاطع لاعمال وافكار ونوايا عصابات داعش الإرهابية

الرحمة والخلود لروح الشهيد البطل الذي سجل اسمه في سجل التاريخ والبطولة

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١٠ كانون الأول ٢٠٢٢

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