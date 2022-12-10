ابتدأت بيانها بأبيات

2022/12/10 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت نقابات المهن الطبية والصحية اليوم السبت، عن تظاهرة سلمية أمام مبنى وزارة المالية، للمطالبة بصرف رواتب ذوي المهن الصحية ممن تعينوا العام الماضي 2021 والذين لم تصرف رواتبهم حتى الان، فيما هددوا باجراءات تصعيدية أخرى.

واصدرت كل من نقابة الاطباء والصيادلة وطب الاسنان ونقابة التمريض، بيانا مشتركًا، ابتدأوه بابيات "قاسية"، نتيجة استمرار الجهات المعنية بعدم الاستماع وتلبية المطالب.

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