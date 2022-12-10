2022/12/10 | 23:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس العربي في كركوك: "وزير العدل يحرض على فتنة قومية وقد تصل الأوضاع لمرحلة التصادم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/10 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي في كركوك: "وزير العدل يحرض على فتنة قومية وقد تصل الأوضاع لمرحلة التصادم") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس العربي في كركوك: "وزير العدل يحرض على فتنة قومية وقد تصل الأوضاع لمرحلة التصادم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).