بعد الهزيمة من المغرب وتحطم فرص فوزه بلقب كأس العالم.. رونالدو يغادر المونديال باكيًا

2022/12/10 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر اللاعب كريستيانو رونالدو مونديال قطر باكيًا، إذ تحطمت فرصه في الفوز بالبطولة لأول مرة في مسيرته، بعدما تعرّض فريقه البرتغالي للهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف، في الدور ربع النهائي، السبت.

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