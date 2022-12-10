2022/12/10 | 23:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفيرة الأمريكية في العراق: يجب علينا جميعا أن ندافع عن حقوق الإنسان

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