بينهم انتحاريان.. مقتل أربعة عناصر من

2022/12/10 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن مقتل أربعة عناصر من "داعش" في نينوى بينهم انتحاريان، مؤكدة أن مواطناً قتل عنصرين منهم.

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