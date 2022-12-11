2022/12/11 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل الناشط السياسي المغترب مهدي السعيد لندن – الزمان بغداد – ندى شوكت شيعت الاوساط العراقية في بريطانيا الكاتب والصحفي اليساري مهدي السعيد الذي توفي بعد معاناة من مرض عضال لم يمهله طويلا.وكان السعيد قد انتمى إلى الحزب الشيوعي العراقي في منتصف ستينات القرن الماضي وانضمّ إلى اتحاد الطلبة العام وانتخب عضوًا في اللجنة […]

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