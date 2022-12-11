2022/12/11 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد والسوداني يدعوان إلى جعل المناسبة حافزاً للبناء وإنصاف الضحايا العراقيون يستذكرون فتوى المرجعية وتضحيات الشهداء بيوم النصر على داعش بغداد – فائز جواد استذكر العراقيون في العاشر من كانون الاول الجاري، فتوى المرجعية التي سار على هديها الغيارى من ابناء الشعب ، التضحيات في سبيل تحرير الارض من دنس عناصر داعش حتى اعلان النصر.[…]

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