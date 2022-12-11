السوداني يستقبل عدداً من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار

2022/12/11 | 00:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدداً من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم.

واستمع السوداني من الجرحى وذويهم، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إلى معاناتهم والعقبات التي واجهت استكمال ملفات علاجهم، حيث وجّه سيادته بمتابعتها والإيعاز إلى الجهات المعنية بالإسراع في إتمام العلاج وتخصيص المبالغ اللازمة، فضلا عن إكمال بقية معاملات الجرحى.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، أن الضرر الذي لحق بالمتظاهرين وبأفراد القوات الأمنية، هو ضرر للعراق، والدولة تعي مقدار هذا الضرر ومعنية بدفعه وعلاجه.

كما شدد على أهمية استكمال التحقيقات في الأحداث التي رافقت التظاهرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد جرت إعادة تفعيل لجنة الأمر الديواني (293) الخاصة بالضحايا الذين سقطوا في التظاهرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، في سبيل إرساء قواعد العدالة وضمان الحقوق الشخصية والعامة.

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