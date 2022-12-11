2022/12/11 | 00:18 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من عدم تساقط الثلوج في نهاية هذا الأسبوع في المرتفعات المنخفضة لمترو فانكوفر، فقد يكون الطقس رطبًا وفوضويًا إذا كنت تتجه إلى أي مكان يتطلب منك استخدام بعض الطرق السريعة الهامة في كولومبيا البريطانية.على مدار الأسبوع، أصدرت وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية عدة نشرات خاصة بالطقس فيما يتعلق بظروف الشتاء على الطرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس فوضوي في الطريق إلى فانكوفر وبريتش كولومبيا شبكة القيقب الدولية.

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