2022/12/11 | 00:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يوجه بإرسال وفد يمثله لعزاء مزارع في نينوى قتل عنصرين من "داعش" وعده شهيداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/11 | 00:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بإرسال وفد يمثله لعزاء مزارع في نينوى قتل عنصرين من "داعش" وعده شهيداً) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بإرسال وفد يمثله لعزاء مزارع في نينوى قتل عنصرين من "داعش" وعده شهيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).