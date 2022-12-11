كاس العالم :فرنسا تطيح بإنجلترا لتواجه المغرب في النصف النهائي

2022/12/11 | 00:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت فرنسا موعدا مع المنتخب المغربي في

نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة

حاليا في قطر، بفوزها على انجلترا 2-1

مساء السبت على ستاد البيت، في ختام

الدور ربع النهائي.

وأحرز أوريلين تشواميني (17)

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