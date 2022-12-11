مقتل 6 ارهابيين بينهم انتحاريان واستشهاد مدني في اشتباك معهم في الموصل

2022/12/11 | 00:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، مقتل 6 "إرهابيين" بينهم

انتحاريان ووقوع مدني ضحية باشتباكات

في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "المواطن (سهيل نجم الوران

الشمري

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