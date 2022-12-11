2022/12/11 | 01:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن تسجيل 20 حريقاً خلال 24 ساعة في عموم المحافظات.وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن “واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعموم البلاد..



الدفاع المدني تُسجل 20 حريقاً خلال 24 ساعة الماضية المركز الخبري الوطني.

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