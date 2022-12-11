لاول مرة بتاريخه.. منتخب المغرب يضمن 25 مليون دولار بعد بلوغه نصف النهائي

2022/12/11 | 01:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضمن منتخب المغرب الحصول على مكافأة مالية ضخمة قدرها 25 مليون دولار، بعد بلوغه، لأول مرة في تاريخه، الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم.[…]

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منتخب المغرب يضمن 25 مليون دولار بعد بلوغه نصف النهائي المركز الخبري الوطني.

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