2022/12/11 | 01:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== بموقف بطولي استشهاد المواطن البطل (سهيل نجم الوران الشمري) من سكنة محافظة نينوى تلول الباج، اذ شاهد عناصر إرهابية متخفية بمزرعته فهرع لعجلته، وإطلاق النار عليهم من بندقية كلاشنكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين إثنين منهم فقام إرهابيين آخرين برمي هذا البطل بصاروخ RBG7 مما ادى الى استشهاده وتضررت عجلته، اذ هرب […]

ظهرت المقالة بعد قتله إرهابيين اثنين..



استشهاد مواطن من سكنة نينوى بصاروخ “داعشي” أولاً على ايرث نيوز.

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