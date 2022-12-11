عنكبوت مقدس 

2022/12/11 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لم يطل الوقت بالسينمائيين الإيرانيين لاكتشاف جوهر نظام حكمهم الجديد الذي جاءت به ثورة الخميني عام 1979"

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