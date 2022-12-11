2022/12/11 | 01:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، السبت 12/10/2022.عضو مجلس النواب...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: – إسرائيل تدخلت عسكريا في العراق في زمن عادل عبد المهدي أولاً على المسلة.

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