المسلة تتابع كأس العالم: فرنسا تهزم إنجلترا وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي المونديال 

2022/12/11 | 01:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: السبت 10 كانون الأول 2022 فرنسا تهزم إنجلترا وتضرب موعدا مع...

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