فرنسا تقصي إنجلترا.. وتضرب موعدًا مع المغرب في الدور نصف النهائي لمونديال قطر

2022/12/11 | 01:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب الفرنسي على منافسه الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في مواجهة أقيمت على أرض استاد البيت، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في نهائيات كأس العالم 2022.

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