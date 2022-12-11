نتائج مسابقة القصة القصيرة لكلية الآداب في جامعة الموصل

2022/12/11 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج – الموصل اعلنت كلية الآداب في جامعة الموصل مؤخرا نتائج مسابقة القصة القصيرة في حفل خاص بهذه المناسبة، وقد أعلنت اللجنة فوز ثلاثة نصوص، بالشكل التالي: الأول: قصة “رحلة على بساط الخوف”، الدكتور هشام محمد عبدالله من العراق/ نينوى.الثاني: قصة “وظيفة فوق العالم”، للدكتور ادريس التركاوي من المغرب.الثالث: قصة […]

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