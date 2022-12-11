2022/12/11 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل يسترّد مبالغ طائلة من آلاف المتجاوزين على شبكة الحماية: فرص جديدة تنتظر العاطلين بعد إقرار قانون التقاعد والضمان الإجتماعي بغداد – قصي منذر كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،عن فرص جديدة تنتظر العاطلين بعد اقرار تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ،الذي يتضمن امتيازات كبيرة تشجع على العمل في القطاع الخاص ، واكدت استرداد ،مبالغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرص جديدة تنتظر العراقيين العاطلين بعد إقرار قانون التقاعد والضمان الإجتماعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرص جديدة تنتظر العراقيين العاطلين بعد إقرار قانون التقاعد والضمان الإجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).