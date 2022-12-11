2022/12/11 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يلوح بشن ضربات لنزع سلاح العدو

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