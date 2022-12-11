تكليف مدراء جدد لمديريتي حماية منشآت الكرخ والرصافة

2022/12/11 | 02:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الجهات المعنية العليا، اليوم الاحد، توجيهات بتكليف مدراء جدد لمديرتي منشآت الكرخ والرصافة.وذكر مصدر أمني في تصريح لوكالة إيرث نيوز، أنه “جرى نقل اللواء علي صدام عبدالله من ملاك المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري إلى وكالة شؤون الشرطة قيادة شرطة محافظة بغداد الرصافة، وإسناده منصب مدير مديرية حماية منشآت الرصافة”.كما […]

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