2022/12/11 | 03:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغربي يوسف النصيري (وسط) محتفلاً بافتتاح التسجيل لـ”أسود الأطلس” في مرمى البرتغال خلال ربع نهائي مونديال قطر، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب/AFP باتريسيا دي ميلو موريرا الدوحة (أ ف ب) – كان “أسود الأطلس” على الموعد لاقتحام التاريخ من أوسع أبوابه، عندما بات المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال 2022: المغرب يحفر في التاريخ ويلاقي فرنسا المنتفضة على التقاليد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديال 2022: المغرب يحفر في التاريخ ويلاقي فرنسا المنتفضة على التقاليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).