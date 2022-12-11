بعشرين زهرة.. الفيفا يشارك في تأبين صحفي أميركي توفي في قطر

2022/12/11 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم وضع عشرين زهرة وصورة للصحفي الرياضي الأميركي جرانت وال في القسم 506 ، فوق الخط الجانبي في استاد البيت في الخور قبل مباراة فرنسا وإنجلترا يوم السبت.

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