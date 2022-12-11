القادم.. أخطر من غزو العراق وأفغانستان

2022/12/11 | 04:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: عدنان ابوزيد..شرع موجهو السياسات في أمريكا والغرب، بالتنسيق مع مراكز...

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أخطر من غزو العراق وأفغانستان أولاً على المسلة.

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