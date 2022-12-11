السعودية.. حساب يحمل اسم ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي يثير تفاعلا بتغريدة

2022/12/11 | 06:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حساب يتابعه نحو 550 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يحمل اسم ماهر المعيقلي، إمام وخطيب الحرم المكي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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