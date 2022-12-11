2022/12/11 | 07:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | مجزرة اعتقالات في ذي قار.. حملة تطال رجال أعمال مقربون من التيار | اخبار السادسة 2022/12/10) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yCr63-xdG7k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | مجزرة اعتقالات في ذي قار.. حملة تطال رجال أعمال مقربون من التيار | اخبار السادسة 2022/12/10) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | مجزرة اعتقالات في ذي قار.. حملة تطال رجال أعمال مقربون من التيار | اخبار السادسة 2022/12/10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).