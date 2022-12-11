الأمن العراقي يشيد بـ

2022/12/11 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، مقتل مواطن من سكان محافظة نينوي، بعد اشتباكه مع "عناصر إرهابية" كانت متخفية بمزرعته.

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