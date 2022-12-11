ملابسات وفاة الصحفي غرانت وال في قطر.. إعلامي بجواره يروي لـCNN

2022/12/11 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كير رادنيدغ، كاتب العامود في مجلة "وورلد سوكر"، السبت، إن الصحفي الأمريكي، غرانت وال، الذي أعلن عن وفاته خلال تغطية بطولة كاس العالم بقطر 2022، عولج في الملعب "لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة" قبل نقله إلى المستشفى.

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