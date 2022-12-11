إيران ترد على بيان القمة الخليجية وتنقل ما قاله سفير الصين بطهران

2022/12/11 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية الصينية قائلا إن هذه البيانات "تكرار لسياسة التخويف من إيران (ايرانوفوبيا) الفاشلة".

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