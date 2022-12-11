"النصيري الطائر" وقفزة المونديال التاريخية.. هل حطم المغربي رقم رونالدو القياسي؟

2022/12/11 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال المباراة التاريخية بين المغرب والبرتغال، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، مانحا القارة السمراء البطاقة الأولى في تاريخها إلى دور الأربعة للعرس العالمي.

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