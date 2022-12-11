الخدمات النيابية تتوقع زيادة تجهيز الكهرباء في الشتاء

2022/12/11 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، اليوم الاحد، اختلاف الشتاء الحالي عن السابق من ناحية تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين.

وقال الساعدي، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل بشكل مستمر وبجد من خلال متابعته لأداء دوائر الدولة من أجل تحقيق الخدمات"، موضحا أن "من المتوقع ان نشهد زيادة في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الشتاء".

واضاف، أن "نتائج القمة الصينية الخليجية ستفتح جميع الأبواب في العراق لدخول الاستثمارات الصينية في انشاء البنى التحتية للبلاد".

ويعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.

ومنذ 2003، يقول خبراء إن العراق صرف مبالغ هائلة لإنتاج الطاقة الكهربائية لكن بدون فائدة كبيرة.وفي عام 2021، قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها"، وفق شبكة الإعلام العراقي.

ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، صدر في أبريل 2019، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.

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