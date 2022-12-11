احصائية: رونالدو لعب 570 دقيقة في مونديال 2022 ولم يسجل الاهداف

2022/12/11 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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أنهى الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مسيرته في مونديال قطر 2022، برقم سلبي غير متوقع.





وشارك رونالدو البالغ 37 عاما، مع بداية الشوط الثاني للمباراة، وقتما كانت النتيجة تشير إلى تقدم المغرب بهدف دون رد، لكنه لم يتمكن من تعديل النتيجة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، لم يسجل رونالدو أي هدف في مبارياته الثمانية وصولا لمرحلة خروج المغلوب من كأس العالم.

وأوضحت الشبكة، أن رونالدو خاض ما مجموعه 570 دقيقة وسدد 27 تسديدة، دون تسجيل هدف في مرحلة خروج المغلوب.

وخرج منتخب البرتغال، من كأس العالم قطر 2022، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام المغرب، بهدف دون رد.

وضرب منتخب المغرب، موعدا في نصف النهائي، مع المنتخب الفرنسي الذي تأهل على حساب المنتخب الإنجليزي، بهدفين لهدف.

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