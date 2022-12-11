بينهم أمرأة.. القبض على 5 متهمين بحيازة المخدرات في كركوك

2022/12/11 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت وكالة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القبض على 5 متهمين بينهم أمرأة بحيازة المخدرات في كركوك.

وذكر بيان للوكالة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات إستخبارية وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات كركوك بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة وتم إلقاء القبض على 5 متهمين من بينهم أمرأة وضبط بحوزتهم على حبوب مخدرة ومادة الكريستال وادوات تعاطي مختلفة الانواع ".وتابعت، أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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