2022/12/11 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب منتخب “أسود الأطلس”، رسالة للفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب “الديوك”، وزميله في باريس سان جيرمان.وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم “قطر 2022″، ليضرب موعدا مع فرنسا صاحب حاملة لقب مونديال روسيا 2018.وأقصى المنتخب المغربي، نظيره البرتغالي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، بينما هزم […]

ظهرت المقالة قبل نصف نهائي مونديال قطر..



المغربي حكيمي يوجه رسالة لمبابي أولاً على ايرث نيوز.

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