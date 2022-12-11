كركوك.. القبض على 5 متهمين بينهم امرأة بحيازة المخدرات

2022/12/11 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، اعتقال خمسة متهمين بينهم امرأة بحيازة المخدرات في محافظة كركوك.

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