تخصيص مكافأة لمن يبلغ عن متهم اعتدى على شرطي مرور في واسط

2022/12/11 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت شرطة واسط، تخصيص مكافأة لمن يبلّغ على متهم اعتدى على شرطي مرور.

وذكر بيان للشرطة، أن “قائد شرطة واسط اللواء الركن محمد الفهد بالتعاون مع محافظ واسط محمد المياحي خصص مكافأة قدرها مليوني دينار لكل من يبلغ متهم اعتدى على رجل المرور اثناء الواجب في واسط”.

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