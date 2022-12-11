بسبب شبهات فساد تتعلق بدولة خليجية.. رئيسة البرلمان الأوروبي تجرد نائبتها من مهامها

2022/12/11 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، السبت، أنها جردت مؤقتا نائبتها اليونانية، إيفا كايلي، من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

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