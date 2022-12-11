2022/12/11 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت محافظة ذي قار ،اليوم الاحد ، عن الفائزين بإشغال الالف درجة وظيفية وفق معايير وزارة التخطيط (الزوجية والاطفال والمعدل وسنة التخرج).وذكرت وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/،ان “الدرجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة ..



ذي قار تعلن اكمال الف درجة وظيفية وتوزيعها الى الوحدات الإدارية كافة المركز الخبري الوطني.

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